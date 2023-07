Twitter cambia logo: una X sostituirà l'uccellino

Elon Musk ha annunciato l’addio al famoso logo che raffigura un uccellino di colore blu. Al suo posto verrà scelta la lettera X. Il proprietario dell’azienda californiana ha comunicato che il cambiamento sarà visibile da domani. La novità non è una vera sorpresa, in quanto Twitter Inc. è diventata X Corp. dal mese di marzo.

Addio all’uccellino: X è il nuovo logo

A partire dalle ore 6:00 italiane, Musk ha iniziato a pubblicare una serie di tweet per annunciare il rebranding del social network. Non è chiaro se il cambiamento riguarderà solo il logo del social network oppure anche il nome (ma dovrebbe essere ovvio). Con il primo messaggio ha comunicato che “presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli“.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Pochi minuti dopo, Musk ha aggiunto che se verrà pubblicato un logo abbastanza buono entro stasera, allora diventerà quello ufficiale in tutto il mondo a partire da domani.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

I follower hanno quindi iniziato a condividere le loro proposte grafiche. Dopo circa 20 minuti, la scelta è caduta sulla X pubblicata da Sawyer Merritt (co-fondatore di Twin Birch e azionista di Tesla), visibile nell’immagine in alto e in questo video:

Durante una sessione audio su Twitter Spaces, Musk ha confermato che il nuovo logo sarà online da domani e che gli operai stanno eliminando il vecchio logo dal palazzo in cui c’è la sede dell’azienda a San Francisco.