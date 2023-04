Twitter Inc. non esiste più, ora si chiama X Corp.

Twitter Incorporation (Inc.) non esiste più. L’azienda è stata fusa con X Corporation (Corp.), come indicato in un documento legale consegnato al tribunale di New York il 4 aprile. X Corp. è una sussidiaria di X Holdings Corporation. In seguito all’acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter Inc. non è più quotata in Borsa.

Twitter Inc. non è più un’azienda

Elon Musk non ha ancora svelato la novità in pubblico, ma era sicuramente attesa. Circa un anno fa, l’attuale proprietario e CEO aveva registrato tre società in Delaware per facilitare l’acquisizione di Twitter, ovvero X Holdings I, II e III.

In base alle condizioni dell’accordo, depositato alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti, Twitter doveva essere fusa con X Holdings II, ma conservare il nome e la struttura aziendale. X Holdings II doveva essere la casa madre, mentre X Holdings III doveva accollarsi il prestito da 13 miliardi di dollari chiesto alle banche per completare l’acquisizione.

Al termine dell’operazione finanziaria, X Holdings II doveva scomparire, mentre X Holdings I doveva diventare la casa madre di Twitter. Musk ha invece registrato altre due società in Nevada: X Holdings Corp. e X Corp. Il 15 marzo, X Holdings I è stata fusa con X Holdings Corp. e Twitter Inc. con X Corp. Quindi Twitter Inc. non esiste più e X Corp. è una sussidiaria di X Holdings Corporation.

Una curiosità: Musk è fissato con la lettera X. È presente in SpaceX e nella Tesla Model X. X.com era il nome della banca online co-fondata da Musk nel 1999, successivamente fusa con Confinity per diventare PayPal. Anche due figli di Musk hanno la lettera X nel nome: Xavier Alexander (oggi Vivian Jenna Wilson) e X Æ A-XII.