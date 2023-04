Twitter Circle: bug svela i tweet a tutti

Diversi utenti hanno segnalato che i tweet condivisi all’interno di una cerchia sono visibili a tutti. Il bug, presente nella funzionalità Twitter Circle (o nell’algoritmo dei suggerimenti), causa la visualizzazione dei tweet nella timeline For You (Per te). Ciò potrebbe essere considerata una violazione della privacy. Un avvocato ipotizza l’intervento della autorità preposte, tra cui la Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda.

Twitter Circle non garantisce la privacy

La funzionalità Twitter Circle, annunciata ad agosto 2022, permette di inviare tweet ad un gruppo ristretto di persone (fino ad un massimo di 150 utenti). Solo chi è nella cerchia può vedere i tweet e le risposte. Gli utenti della cerchia non possono condividere i tweet in pubblico. Da alcune ore i tweet pubblicati nelle cerchie non sono più privati.

Diversi utenti hanno notato che i tweet delle cerchie sono apparsi nel feed For You, quindi sono visibili a tutti. Il bug può avere conseguenze imbarazzanti (alcuni pubblicano foto compromettenti nelle cerchie), quindi è chiaramente una violazione della privacy.

Secondo Theo Browne, ex ingegnere di Twitter, il problema è dovuto all’algoritmo dei suggerimenti. Come spiegato dall’azienda californiana, i tweet scelti per la visualizzazione nella timeline For You vengono filtrati prima della pubblicazione. Probabilmente il filtro applicato a Twitter Circle non funziona.

La funzionalità ha avuto altri bug negli ultimi mesi (ad esempio non veniva mostrato il banner verde che indica la visibilità limitata dei tweet), ma questo bug è piuttosto grave. Non è noto quando verrà risolto. Secondo un avvocato si tratta di una violazione della legge europea sulla privacy.