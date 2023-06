Linda Yaccarino è ufficialmente il nuovo CEO del Twitter 2.0

Come anticipato nelle scorse settimane, Linda Yaccarino è ufficialmente il nuovo CEO di Twitter. Termina dunque l’interregno di Elon Musk, che aveva assunto il ruolo in seguito all’acquisizione della società finalizzata lo scorso anno, a fronte di un investimento economico monstre quantificato in 44 miliardi di dollari.

Twitter, nuova guida: Linda Yaccarino è CEO

Classe 1963 e di origini italiane, già nell’entourage di Donald Trump durante il suo mandato alla Casa Bianca e alla guida della divisione NBCUniversal al lavoro sulle attività di marketing, la nuova guida della società porta con sé uno stretto collaboratore, Joe Benarroch, già vicepresidente esecutivo del gruppo statunitense. La conferma è giunta dal diretto interessato, attraverso una dichiarazione rilasciata ieri alla redazione del Wall Street Journal (ne riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta).

Domani, inizierò un’avventura professionale differente in Twitter, assumendo un ruolo incentrato sulle operazioni aziendali. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in Twitter e di lavorare con il team intero per costruire insieme il Twitter 2.0.

Interessante il riferimento a ciò che è definita la versione 2.0 della piattaforma, a testimonianza di come l’intenzione sia in qualche modo quella di tagliare i ponti con il passato e di intervenire su aspetti del business fondamentali per il suo futuro. Uno su tutti, il rapporto con gli inserzionisti per incrementare le entrate su questo fronte.

La redazione del sito The Verge ha ricevuto conferma che entrambi iniziano oggi la loro attività sul social network di Elon Musk.

Welcome to the flock, @benarroch_joe! From one bird to the next. Let’s get to work @Twitter! #timetofly — Linda Yaccarino (@lindayacc) June 4, 2023