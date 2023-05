Linda Yaccarino è il nuovo CEO di Twitter

Elon Musk aveva comunicato ieri sera di aver nominato il nuovo CEO di Twitter (in realtà si chiama X Corporation), senza tuttavia svelare il nome. Il proprietario dell’azienda californiana ha confermato le indiscrezioni che circolavano da alcune ore. Il ruolo è stato assegnato a Linda Yaccarino, ex responsabile del gruppo Advertising Sales and Client Partnerships di NBCUniversal.

Elon Musk ha più volte sottolineato che avrebbe occupato il posto di CEO solo per pochi mesi. A fine dicembre 2022, quando Musk aveva avviato un sondaggio sull’argomento, erano circolati i nomi di alcuni candidati. A fine febbraio era emerso il nome del CEO di The Boring Company. Le previsioni si sono rivelate sbagliate. Il nuovo CEO (Chief Executive Officer) di Twitter, ovvero l’amministratore delegato, sarà Linda Yaccarino.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023