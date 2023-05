Twitter, Elon Musk non sarà più il CEO: ecco chi lo sostituirà

Mentre arrivano i messaggi diretti cifrati a pagamento su Twitter, accessibili solo per account Blue e Verified Organizations, Elon Musk annuncia ufficialmente di avere trovato un nuovo CEO per X/Twitter, che lo sostituirà nel giro di poche settimane. Ecco di chi si dovrebbe trattare, stando alle ultime indiscrezioni dei portali del settore.

A guidare l’uccellino blu non sarà più il patron di Tesla e SpaceX, che dalle prossime settimane coprirà invece un ruolo diverso. Stando a quanto da lui dichiarato con un tweet, infatti, nel corso dei prossimi mesi avverrà la transizione da amministratore delegato a presidente esecutivo, CTO, supervisore di prodotti, software e sysops. Ciò significa che il nuovo amministratore delegato si focalizzerà sul fronte business, con l’intento di migliorare Twitter anche sul fronte di pubblicità e servizi a pagamento, offrendo il meglio a utenti, aziende e investitori.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023