Parti per la tua vacanza con Revolut: piano Premium in prova per 3 mesi

Mentre sogni la tua vacanza in mete lontane e avventure indimenticabili, c’è Revolut che ti aspetta. Il tuo viaggio non può iniziare senza aver prima aperto il piano Premium, in prova gratuita per 3 mesi. Un periodo questo che ti serve per renderti conto dei tanti vantaggi che questo conto offre. Ecco come attivare la prova.

La tua vacanza con Revolut: come attivare la prova gratuita di 3 mesi

Più di un semplice conto, Revolut Premium è il tuo passaporto per un mondo di esperienze. Puoi usare la carta multivaluta in più di 160 paesi, con tassi di cambio interbancari privi di commissioni. Stesso discorso vale per i prelievi in contanti all’estero senza e per i pagamenti con il tuo smartphone.

Se cerchi offerte esclusive di viaggio, sconti su hotel e voli, magari con accesso alle lounge negli aeroporti di tutto il mondo, sappi che con Revolut tutto questo è possibile. In più, i pacchetti di assicurazione completi proteggeranno tè stesso e la tua famiglia da ogni imprevisto.

A livello pratico, l’app Revolut ti consente di gestire il tuo denaro con strumenti avanzati, creando budget personalizzati e monitorando le tue spese in tempo reale. Vorresti investire in azioni o frazioni di azioni? Le commissioni con Revolut sono minime. Altri vantaggi esclusivi sono gli sconti e le promozioni su brand e servizi selezionati, come Deliveroo, Spotify e Airbnb.

Come attivare la prova gratuita di 3 mesi? Entra nella pagina dedicata e inserisci il tuo numero di telefono. Clicca poi sul link che hai ricevuto via SMS per scaricare l’applicazione. Successivamente, registrati e, dopo aver attivato il conto, effettua l’upgrade a Premium. Tutto qua! Non partire per la tua vacanza senza Revolut Premium, perché sarebbe un peccato. Clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura.