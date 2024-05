Finom: ottieni il conto aziendale a costo zero con questa promo

Il conto aziendale che stavi cercando è Finom, che si distingue dai competitor per la sua offerta all-in-one che va oltre il semplice conto business. Grazie a un insieme di funzionalità avanzate, Finom promette di semplificare la gestione finanziaria delle aziende, con vantaggi concreti e un’offerta imperdibile disponibile fino al 31 maggio: il piano “Solo” a costo zero.

Finom: molto più di un semplice conto business

Aprire un conto Finom è semplice e rapido: in sole 24 ore avrai il tuo conto con IBAN europeo attivo e funzionante. Un altro punto di forza di Finom è il cashback fino al 3% su tutte le spese effettuate, uno tra i rimborsi più alti sul mercato.

Inoltre, Finom mette a disposizione strumenti di gestione delle spese che consentono di monitorare e controllare tutte le spese aziendali, sia individuali che di team. La sua piattaforma di fatturazione è tra le più apprezzate in Italia per la sua semplicità ed efficacia, facilitando l’emissione e la gestione delle fatture.

Iscrivendosi entro il 31 maggio, è possibile usufruire gratuitamente del piano “Solo”, che include una serie di benefici senza costi aggiuntivi:

Apertura del conto business online, con limiti di prelievo di 500 euro

Carte fisiche e virtuali gratuite che puoi emettere in un solo clic

che puoi emettere in un solo clic Fino a 5 trasferimenti gratuiti in entrata e uscita tramite SEPA e addebito diretto

in entrata e uscita tramite SEPA e addebito diretto Soluzione di fatturazione all’avanguardia integrata per velocizzare i pagamenti

Il piano “Solo”, come è facile intuire, è adatto principalmente alle piccole aziende. Tuttavia, Finom propone diverse tariffe in grado di accomodare le esigenze di professionisti e aziende di tutte le dimensioni. Oltre al piano “Solo” gratuito, sono disponibili anche:

“Start” a 14 euro al mese

al mese “Premium” a 28 euro al mese

al mese “Custom” a partire da 99 euro, ideale per aziende con esigenze specifiche

I piani “Start” e “Premium” includono un mese gratuito con cancellazione possibile in qualsiasi momento. Approfitta dell’offerta speciale Finom iscrivendoti entro il 31 maggio per ottenere il piano “Solo” a costo zero, oppure scegli uno dei piani disponibili e ottieni un mese di prova per testare tutte le funzionalità del conto business Finom.