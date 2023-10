Elon Musk annuncia le chiamate audio e video su X

Elon Musk ha annunciato una nuova funzionalità che rappresenta un altro passo verso la “everything app”. Gli utenti possono effettuare chiamate audio e video con X. Il proprietario dell’azienda californiana aveva anticipato la novità a fine agosto. Come previsto, l’accesso è riservato unicamente agli abbonati Premium.

Chiamate audio e video su X

La funzionalità era stata promessa da Elon Musk quasi due mesi fa. Aprendo l’app X per iOS, alcuni utenti hanno ricevuto il messaggio “Audio e video calls are here!” (Le chiamate audio e video sono qui!). Come specifica Musk, si tratta di una versione preliminare. In futuro sarà disponibile anche su Android, Mac e PC.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

La pagina dedicata fornisce ulteriori informazioni sulla funzionalità. Le chiamate audio e video sono riservate agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a X Premium (ex Twitter Blue). La funzionalità è accessibile in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Messaggi Diretti . Per default è possibile ricevere le chiamate dagli account seguiti. Ci sono anche le opzioni per ricevere le chiamate dalle persone nei contatti (se è stato concesso il permesso) e solo dagli utenti verificati.

È possibile chiamare un altro utente solo se quest’ultimo ha inviato un messaggio diretto almeno una volta in precedenza. Per avviare una chiamata è sufficiente toccare l’icona del telefono nell’angolo superiore destro della schermata dei messaggi diretti e scegliere audio o video. Durante una chiamata è possibile cambiare la fotocamera e disattivare il microfono.

Sembra che la funzionalità sia attiva per impostazione predefinita. Quindi chi non vuole essere inondato da chiamate indesiderate deve disattivarla al più presto. Tra gli utenti verificati ci sono molti cybercriminali che sfrutteranno la novità per lo spam telefonico.