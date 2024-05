Vivaldi 6.7 per iOS e Android: tutte le novità

Dopo la versione per Windows, macOS e Linux, la software house norvegese ha annunciato Vivaldi 6.7 per iOS e Android. La novità più interessante è il supporto multi-windows per gli iPad. Il fondatore Jon von Tetzchner ha commentato positivamente la decisione della Commissione europea di inserire iPadOS tra i servizi che devono rispettare il Digital Markets Act.

Novità di Vivaldi per iOS e Android

La software house sottolinea che la versione del browser per iPad offre un’esperienza simile a quella desktop. Ci sono infatti sia la barra delle schede che il pannello laterale per l’accesso rapido a segnalibri, cronologia, appunti ed elenco di lettura. Vivaldi 6.7 aggiunge anche il supporto multi-windows. L’utente può aprire più finestre e affiancarle per sfruttare la maggiore dimensione dello schermo rispetto all’iPhone con ovvi benefici per il multitasking.

La versione per iOS consente inoltre di ordinare gli appunti in Notes per titolo, data di creazione e data di ultima modifica. Similmente è possibile ordinare i segnalibri per titolo, indirizzo, data, descrizione e tipo (prima le cartelle). Infine è possibile usare la funzionalità Force Dark Theme per impostare un tema scuro per tutti i siti web.

Con Vivaldi 6.7 per Android sono stati invece introdotti tre miglioramenti per Vivaldi Translate, la gestione dei segnalibri e il tool che blocca annunci pubblicitari e tracker.

Commentando la decisione della Commissione europea su iPadOS, il fondatore Jon von Tetzchner ha dichiarato che Apple sperava di evitare il rispetto del Digital Services Act. La software house norvegese attende ora l’arrivo della schermata di scelta del browser sugli iPad.