Vivaldi 6.7 riduce il consumo di memoria

La software house fondata da Jon von Tetzchner (co-fondatore ed ex CEO di Opera) ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 6.7 per Windows, macOS e Linux. La nuova versione del browser include la funzionalità Memory Saver che permette di ibernare le schede non utilizzate per risparmiare memoria. Altre novità riguardano Feed Reader, Workspace, esportazione di dati e visualizzazione “split screen” su Mac.

Memory Saver e altre novità

La navigazione a schede permette di aprire numerose pagine web, ma comporta un consumo crescente di RAM. Grazie a Memory Saver, Vivaldi può ibernare automaticamente le schede non utilizzate, liberando memoria che verrà assegnata alla schede attive. Lo streaming non verrà quindi interrotto e i giochi saranno più fluidi.

Gli utenti possono anche scegliere le impostazioni manuali, ovvero la disattivazione delle schede dopo 1, 2, 3 o 6 ore. Per riattivare le schede e quindi ricaricare il contenuto è sufficiente aprirle in primo piano. La software house sottolinea però che alcune schede, come quelle con audio o video in riproduzione e con moduli parzialmente riempiti non verranno disattivate.

La seconda novità riguarda il Feed Reader. Diversi siti hanno un feed, ma non è facilmente individuabile. Il Feed Reader rileva automaticamente il feed e mostra il pulsante per seguire gli aggiornamenti nella barra degli indirizzi.

Vivaldi ha inoltre velocizzato la creazione dei Workspace (gruppi di schede suddivise per categoria). Ora è sufficiente selezionare le schede con la combinazione Ctrl+clic (Command+clic su macOS) e scegliere l’opzione nel menu contestuale (tasto destro del mouse).

Utilizzando la funzionalità di esportazione è possibile esportare anche password e feed, mentre la modalità “split screen” (visualizzazione di due o più schede affiancate) è stata estesa ai Mac. Oltre che per Windows, macOS e Linux, il browser è disponibile per Android e iOS.