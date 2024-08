Proton VPN: estensione gratuita per Chrome e Firefox

La software house svizzera ha annunciato un gradita novità. L’estensione di Proton VPN per Chrome e Firefox è ora gratuita, quindi non occorre più sottoscrivere l’abbonamento. Ovviamente ci sono alcune limitazioni rispetto alla versione a pagamento, tra cui un numero ridotto di server. Proton Duo è invece il nuovo piano per due utenti.

Proton VPN gratis nel browser

Proton VPN viene da sempre offerta gratuitamente, ma è necessario installare le app per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Il vantaggio principale è che può proteggere tutto il traffico Internet. C’è anche però uno svantaggio: alcune app non funzionano correttamente con una VPN a livello di sistema operativo (si deve attivare la funzionalità split tunneling).

L’estensione filtra solo il traffico Internet all’interno del browser. Oltre che per Firefox e Chrome è disponibile per i browser derivati da Firefox (ad esempio LibreWolf e Waterfox) e per tutti i browser basati su Chromium, tra cui Microsoft Edge, Brave, Opera e Vivaldi. Non è disponibile per Safari.

Un altro vantaggio è rappresentato dal canale di distribuzione. In alcuni paesi non è possibile accedere agli store di Apple e Google, ma si può scaricare l’estensione. Come detto, la versione gratuita ha alcune limitazioni.

Innanzitutto, i server sono circa 338 posizionati in 8 paesi (il server viene scelto automaticamente). Nella versione a pagamento sono oltre 6.500 in oltre 110 paesi. Non viene inoltre garantita la massima velocità, mancano server dedicati per specifici servizi (P2P, BiTorrent, Tor) e non ci sono ad blocker e protezione da malware. Infine funziona solo su un browser alla volta (la versione a pagamento supporta fino a 10 connessioni simultanee).

Abbonamento Proton Duo

Il nuovo piano Proton Duo offre tutte le funzionalità del piano Proton Unlimited, ma può essere condiviso tra 2 utenti. Quindi include 1 TB di storage su Proton Drive, 30 indirizzi email su Proton Mail, 50 calendari su Proton Calendar e Proton VPN supporta fino a 20 dispositivi. Il costo è 19,99 euro/mese (piano mensile), 14,99 euro/mese (piano annuale) e 11,99 euro/mese (piano biennale).