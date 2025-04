VPN per navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche a 2,08 euro

La rete Wi-Fi pubblica di aeroporti, hotel e ristoranti nasconde più di un’insidia per quanti vi si collegano senza una protezione adeguata come una VPN. Infatti, una rete di questo tipo può essere facilmente violata da un hacker o un utente malintenzionato, con la conseguente esposizione dei dati personali di chi è connesso.

Se si è alla ricerca di una VPN dall’ottimo rapporto qualità-prezzo segnaliamo l’offerta sul piano di dodici mesi di PrivateVPN: un anno a 2,08 euro al mese, prezzo poi esteso anche ai successivi 24 mesi, per un totale quindi di tre anni di servizio al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere PrivateVPN

PrivateVPN è un provider VPN situato in Svezia: proprio grazie alla sua posizione è sinonimo di un servizio di rete privata virtuale sicuro, dal momento che deve rispondere ad una delle leggi sulla privacy dei dati delle persone più severe in Europa. Sempre a proposito di privacy, il fornitore di rete privata virtuale svedese offre una severa politica no-log, garantendo quindi agli utenti la massima sicurezza dei propri dati personali, che restano all’oscuro di tutti.

Un altro vantaggio di PrivateVPN è la possibilità di connettere fino a dieci dispositivi in contemporanea con un singolo abbonamento, a differenza invece di quanto accade con gli altri servizi, che spesso e volentieri si fermano a 5-6 dispositivi connessi alla stessa rete VPN.

A tutto questo, infine, si aggiunge la natura illimitata del servizio per quanto riguarda l’utilizzo della banda, caratteristica che può tornare molto utile soprattutto per quanti vogliono guardare un contenuto in streaming durante la loro permanenza in hotel o quando si trovano in aeroporto, magari tra uno scalo e un altro.

L’offerta in corso sul piano annuale di PrivateVPN, grazie al quale è possibile contare su un servizio affidabile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese per tre anni, è disponibile per un periodo di tempo limitato.