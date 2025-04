Restrizioni geografiche sullo streaming addio con una VPN da 1€

Chi è in procinto di partire per la prima volta all’estero, al proprio arrivo avrà una brutta sorpresa: il blocco dei contenuti streaming, anche di quelli presenti nelle piattaforme per cui sta pagando, come ad esempio DAZN, Sky, Netflix, Disney+, ecc. Ciò dipende dalle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali, che impediscono di fatto la visione di serie tv, film, programmi televisivi ed eventi sportivi.

Per superare il blocco geografico, fortunatamente, esiste una soluzione tanto semplice quanto immediata: l’installazione di una VPN, con la connessione ad un server situato in Italia, in modo da simulare un collegamento a Internet dal proprio Paese e non più dall’estero. Tra i migliori servizi per rapporto qualità-prezzo segnaliamo PrivadoVPN, il cui piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, con in più tre mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come superare le restrizioni geografiche con una VPN

Lo sblocco dei contenuti streaming all’estero richiede l’utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di nascondere la propria posizione e le attività sul web agli occhi dei provider di rete e dei cybercriminali. Una volta sottoscritto il servizio desiderato, è sufficiente scaricare l’app della VPN sul dispositivo dove si intende guardare la serie tv o la partita, per poi accedere con le proprie credenziali e selezionare un server VPN situato in Italia tra quelli presenti nella lista ufficiale. Infine, occorre aspettare che la connessione sia attiva, dopodiché basterà avviare il servizio streaming per accertarsi che il blocco sia stato effettivamente superato.

Si tratta di una soluzione molto semplice, economica, e alla portata di tutti, anche di chi non ha mai utilizzato un servizio di rete privata virtuale prima d’ora. Tornando all’offerta iniziale, confermiamo che l’offerta di PrivadoVPN è valida per un periodo di tempo limitato.