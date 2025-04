La VPN più affidabile al mondo è in offerta a 1,99€

Ci sono VPN e VPN. Da una parte vi sono i servizi di rete privata gratuiti, che promettono la massima privacy, salvo poi disattendere le garanzie iniziali e risultare perfino più pericolose rispetto ad una semplice connessione alla rete Internet. Dall’altra le VPN premium, cioè quelle a pagamento, che offrono un servizio migliore sotto tutti i punti di vista. A volte, dunque, spendere qualcosa in più è necessario per potersi garantire una funzionalità divenuta oggi indispensabile per la tutela dei propri dati personali e sensibili.

A proposito di affidabilità, una delle migliori a livello globale in tal senso è Private Internet Access, oggi in offerta a 1,99 euro al mese per due anni, con in più due mesi extra in regalo.

Perché scegliere la VPN di Private Internet Access

Private Internet Access offre prima di tutto un IP dedicato, vale a dire un indirizzo esclusivo per tutti gli utenti che vogliono avere un controllo completo sulla propria attività online. L’integrazione di un IP dedicato migliora notevolmente la privacy delle persone che si affidano ad un servizio di questo tipo.

Un altro punto di forza della VPN di PIA è l’antivirus, uno strumento che offre una scansione in tempo reale dei propri dispositivi e avvisi tempestivi sulla presenza di eventuali minacce informatiche. Sono poche le VPN che integrano un servizio simile, e quelle poche che lo fanno offrono una protezione completa ai loro utenti.

Un ulteriore fiore all’occhiello è la rigorosa politica no-log: nessuno, nemmeno chi è dietro a Private Internet Access, può avere accesso ai dati personali degli utenti né ai log relativi alle attività svolte sul web, come ad esempio l’accesso ad un social anziché un altro, oppure ad uno specifico sito web.

Infine, Private Internet Access si fa preferire rispetto alle altre piattaforme analoghe per garantire una protezione su un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento.