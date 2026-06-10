Surfshark VPN in offerta all'87%: è la scelta migliore per proteggere la connessione?

La scelta giusta per una nuova VPN è rappresentata da Surfshark, servizio ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese. La promozione è accessibile scegliendo il piano biennale che include anche 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Il servizio include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Quest’offerta garantisce uno sconto dell’87% rispetto al prezzo standard della VPN. Per sfruttare l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

Una VPN completa al prezzo giusto

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per attivare Surfshark, servizio VPN che garantisce una protezione della connessione tramite la crittografia, per un accesso sicuro a Internet. C’è poi la possibilità di sfruttare una politica no log, per navigare senza alcun tracciamento della propria attività.

A disposizione degli utenti, inoltre, c’è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di selezionare un server situato in un altro Paese in modo da “spostare” il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, per una connessione veloce e sicura da smartphone, tablet, computer e altri device, grazie alle app di Surfshark.

Per chi sceglie oggi Surfshark c’è la possibilità di ridurre il prezzo del servizio fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi, con 3 mesi extra. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito allo sconto è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online.