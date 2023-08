Chiamate audio e video in X per desktop e mobile

Elon Musk ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che rappresenta un ulteriore step verso la cosiddetta “everything app”. Gli utenti di X potranno effettuare chiamate audio e video senza condividere il numero di telefono. La novità era stata già anticipata dalla CEO Linda Yaccarino all’inizio del mese. Intanto, gli abbonati a X Premium possono nascondere la scheda Mi piace.

Concorrenza a WhatsApp?

In più occasioni, Musk ha manifestato l’intenzione di modificare profondamente X (ex Twitter), aggiungendo funzionalità molto diverse da quelle offerte da un social network (questo è uno dei motivi per cui ha cambiato nome e logo) per ottenere una super app, come WeChat di Tencent. Una di esse, in test da alcuni mesi, permetterà all’azienda californiana di fare concorrenza a WhatsApp.

Video & audio calls coming to X: – Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Nel post pubblicato da Musk ci sono pochi dettagli. Le chiamate audio e video saranno disponibili su Android, iOS, Mac e PC. Gli utenti non dovranno utilizzare il numero di telefono. Non è chiaro però se sarà possibile contattare solo i follower o qualsiasi utente. Probabilmente è previsto un filtro per evitare lo spam telefonico.

La CEO Linda Yaccarino aveva confermato questa e altre funzionalità, come il supporto per servizi di pagamento e bancari, ma al momento non si conosce una roadmap precisa. L’interfaccia mostrata durante una videochiamata era stata condivisa su X da una Senior Product Designer.

Già disponibile invece l’opzione che consente agli abbonati di nascondere la scheda Mi piace dal profilo e la corrispondente timeline. Saranno ancora visibili in singoli Mi piace ai post. Dall’inizio del mese, gli abbonati a X Premium possono nascondere il badge blu.