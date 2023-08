X Blue consente di nascondere il badge blu

Dopo aver cambiato il nome da Twitter Blue a X Blue, l’azienda californiana ha introdotto un’altra novità. Gli abbonati possono ora nascondere il badge blu che indica un account verificato. A proposito di verifica sembra che in futuro si potrà utilizzare un documento di identità in alternativa al numero di telefono. Intanto prosegue l’operazione di rebranding: TweetDeck è diventato XPro.

Si può nascondere il badge blu

Fino al mese di aprile, il badge blu indicava un account verificato con i precedenti criteri (in pratica era un’esclusiva di persone famose). Elon Musk ha cambiato il programma di verifica per assegnare il badge solo agli utenti che sottoscrivono l’abbonamento a Twitter Blue (oggi X Blue). In realtà, il vecchio badge è rimasto per gli utenti non abbonati con almeno un milione di follower.

L’azienda californiana permette ora agli abbonati di nascondere il badge blu. L’opzione corrispondente è stata aggiunta alle impostazioni del profilo. Per gli account verificati con i vecchi requisiti è presente la data di verifica.

Nella pagina di supporto è scritto che il “checkmark” non sarà visibile nel profilo e nei post, ma potrebbe apparire in alcuni luoghi e alcune funzionalità potrebbero ancora rivelare che l’utente è abbonato. L’azienda sottolinea inoltre che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili se viene nascosto il badge.

Uno sviluppatore ha scoperto che X dovrebbe introdurre la verifica con un documento di identità, quindi non servirà più il numero di telefono. I primi indizi erano stati individuati a fine marzo nel codice dell’app Android.

L’ultima novità riguarda TweetDeck. Il nuovo nome è XPro. La versione 2.0 del client web sarà disponibile solo per gli abbonati a X Blue.