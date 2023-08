Già rimossa la X sul quartier generale di Twitter

È durata davvero poco la permanenza dell’enorme X sul tetto del quartier generale di Twitter, a San Francisco. La struttura è comparsa nella giornata di venerdì ed è già stata rimossa. 24 in totale le denunce raccolte in un paio di giorni. A lamentarsi sono stati soprattutto i vicini, per la presenza di una luce molto intensa e stroboscopica.

Twitter X: via il logo luminoso dal tetto della sede

L’installazione del logo luminoso sulla sede della società era stata celebrata, tra le altre cose, da Linda Yaccarino (nuovo CEO da inizio giugno) e, ovviamente, da Elon Musk. Qui sotto è visibile in un post del tycoon.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Patrick Hannan, portavoce del San Francisco Department of Building Inspection. Sono state affidate alla redazione di CNBC.

Questa mattina, ispettori edili hanno osservato lo smantellamento della struttura. Al proprietario dell’immobile saranno addebitate le spese per l’installazione non autorizzata della struttura illuminata. La somma coprirà sia il permesso per la costruzione sia la sua rimozione, rimborsando così i costi sostenuti dal Department of Building Inspection e per l’indagine del Planning Department.

Hannan ha aggiunto che, solitamente, è necessario richiedere e ottenere un apposito permesso prima di procedere alla rimozione. Lo step è però stato eccezionalmente posticipato, per ragioni legate alle preoccupazioni relative alla sicurezza. Dalla società non sono giunti commenti.

Si auspica che, nel caso in cui le indiscrezioni in merito alla presunta nuova villa di Elon Musk sulle Dolomiti dovessero mai trovare conferma, l’edificio possa essere costruito con una maggiore attenzione e più rispetto delle regole rispetto a quanto visto a San Francisco. Stando a quanto emerso di recente, infatti, l’uomo più dicco al mondo, nonché numero uno di Tesla, SpaceX e proprietario di Twitter/X, avrebbe scelto la piccola frazione di San Cassiano in Badia (in provincia di Bolzano) per la sua lussuosa casa vacanze. A comporla, tra le altre cose, 15 camere da letto, altrettanti bagni, una piscina sospesa in vetro lunga 30 metri e piani interrati dedicati a cantina e spa.