Elon Musk mette una X sul tetto senza permesso

Elon Musk è allergico alle regole. Dopo aver iniziato a smontare la vecchia insegna di Twitter, senza le necessarie misure di sicurezza, l’azienda californiana ha installato una grande X sul tetto della sede a San Francisco. Tuttavia le autorità locali non hanno mai rilasciato il permesso. Il Department of Building Inspection ha avviato un’indagine.

Enorme X lampeggiante sul tetto

Dopo aver effettuato il “rebranding digitale”, cambiando logo, nome e handle sul web e nelle app mobile (su iOS solo l’icona perché non è possibile usare un nome formato da una sola lettera), l’azienda californiana ha avviato il “rebranding fisico”.

Lo scorso 24 luglio è iniziata la rimozione dell’insegna Twitter fissata all’edificio che ospita la sede di San Francisco al 1355 di Market Street. La polizia locale ha fermato gli operai in quanto non era stata creata una zona di sicurezza sul marciapiede per avvisare i pedoni del pericolo. Inoltre non era stato informato il proprietario dell’edificio.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy — kyle (still hates elon) (@itsmefrenchy123) July 29, 2023

Venerdì 28 luglio è stata invece installata un’enorme lettera X sul tetto dell’edificio. Come si può vedere nel video, l’insegna lampeggia come una luce stroboscopica che sicuramente disturberà il sonno dei cittadini nelle vicinanze.

Per questa operazione è tuttavia necessario un permesso (e il pagamento di una tassa) che Musk doveva chiedere al Department of Building Inspection (DBI) della città. Un portavoce del DBI ha dichiarato che occorre la presentazione di un progetto e la sua approvazione per verificare se l’insegna è strutturalmente sicura.

È necessario anche un permesso speciale perché si tratta di un edificio storico. I funzionari del DBI hanno cercato di entrare nella sede dell’azienda californiana, ma sono stati bloccati. Il DBI ha quindi presentato una denuncia e avviato un’indagine che potrebbe portare alla rimozione della struttura e ad una sanzione amministrativa.