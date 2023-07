La villa di Elon Musk in Italia: cosa c'è di vero

Considerando quanto fatto nel fine settimana sul tetto del quartier generale di Twitter X a San Francisco, con l’installazione di un accecante logo stroboscopico, l’intensificarsi delle indiscrezioni a proposito di una villa che Elon Musk avrebbe intenzione di costruire in Italia, sulle Dolomiti, sta facendo discutere (e in alcuni casi legittimamente preoccupare) gli abitanti della frazione San Cassiano in Badia. 406 residenti, in provincia di Bolzano, sembra essere la location scelta dall’uomo più ricco al mondo per le sue vacanze extra-lusso nel nostro paese.

Cosa sappiamo sulla villa di Elon Musk in Italia, a Badia

Del progetto ha parlato nei giorni scorsi Alessandro Costanza, architetto dello studio Bluarch, attraverso le pagine del Corriere, condividendo anche alcune prime immagini dell’edificio. O meglio, di come potrebbe essere, considerando come i lavori non siano partiti né siano stati per il momento messi in cantiere. Insomma, alcuni render.

Elon Musk, gli architetti della villa in Alto Adige: «Piscina sospesa e 15 bagni, è la casa dei sogni» https://t.co/sOTprcFvMs — Corriere della Sera (@Corriere) July 25, 2023

15 camere da letto, altrettanti bagni, una piscina sospesa in vetro lunga 30 metri e piani interrati dedicati, tra le altre cose, a cantina e spa. Il tutto sarebbe destinato a sorgere su un terreno da 4.000 metri quadrati, individuato proprio nella frazione di Badia. Al momento, dall’amministrazione comunale non ci risultano esser giunti commenti né conferme o smentite ufficiali a tal proposito, nonostante l’inevitabile chiacchiericcio via social.

Elon Musk avrebbe già dato la propria approvazione al progetto di un edificio le cui linee richiamano alla mente quelle della carrozzeria di Cybertruck, il pick-up elettrico di Tesla che tarda ad arrivare sul mercato. Non a caso, nell’immagine qui sopra si scorge proprio il mezzo in prossimità dell’ingresso.