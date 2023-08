X offrirà le videochiamate senza numero di telefono

Linda Yaccarino ha confermato l’arrivo di una nuova funzionalità sulla piattaforma durante un’intervista rilasciata a CNBC. Gli utenti potranno effettuare le videochiamate senza numero di telefono. La CEO di X ha inoltre fornito altre interessanti informazioni sull’azienda californiana, Elon Musk (che si allena per il combattimento contro Mark Zuckerberg) e Threads.

Linda Yaccarino ha dichiarato che il piano di cambiare il nome da Twitter a X era già stabilito prima del suo arrivo. Dal giorno dell’acquisizione, Elon Musk voleva creare la cosiddetta “everything app” con l’aggiunta di nuove funzionalità, molte delle quali in esclusiva per gli abbonati a X Premium (ex Twitter Blue), tra cui la pubblicazione di articoli lunghi fino a 25.000 caratteri e la condivisione di video lunghi fino a tre ore.

Una delle prossime novità sarà il supporto per le videochiamate. Gli utenti non dovranno fornire a nessuno il proprio numero di telefono. Quasi certamente sarà un’altra funzionalità per gli abbonati, quindi il numero di telefono è già utilizzato per la verifica dell’identità. La prima conferma era arrivata da un Senior Product Designer all’inizio di luglio.

Durante l’intervista la CEO ha sottolineato di avere molta autonomia e un ruolo ben definito. Musk si occupa del product design e della parte tecnologica, mentre Yaccarrino di tutto il resto, dalle partnership agli aspetti legali, dalle vendite agli aspetti finanziari. La CEO ha infine parlato di Threads, che al momento non rappresenta un pericolo, e del combattimento tra Musk e Zuckerberg, che potrebbe rappresentare una grande opportunità per pubblicizzare il brand.

X ha intanto ripristinato i pagamenti per i creatori dei contenuti iscritti al programma Ads Revenue Sharing. L’azienda californiana ha ridotto anche i requisiti minimi: 5 milioni di impression negli ultimi 3 mesi (erano 15 milioni). Inoltre i pagamenti verranno effettuati quando si raggiunge la soglia minima di 10 dollari (era 50 dollari). Non è chiaro però il metodo di calcolo.

Now, even more people can get paid to post!

We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.

Sign up for a Premium subscription to get access.

— Support (@Support) August 10, 2023