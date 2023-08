Elon Musk vs Mark Zuckerberg in streaming su X

Mattinata di annunci per l’uomo più ricco del mondo. Dopo aver promesso il pagamento delle spese legali ai dipendenti discriminati dai datori di lavoro, Elon Musk ha comunicato che l’atteso combattimento con Mark Zuckerberg verrà trasmesso in diretta streaming su X. Al momento non è arrivata nessun commento dal CEO di Meta.

Cage match in streaming su X

A distanza di oltre un mese dal primo post sull’argomento, Musk ha annunciato questa mattina che il “cage match” contro Zuckerberg verrà trasmesso in streaming sul social network, specificando che il ricavato verrà dato in beneficenza ai veterani. Probabile quindi che l’accesso al live streaming sarà a pagamento.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

La CEO Linda Yaccarino ha ripubblicato il post affermando che cancellerà ogni appuntamento nel calendario per seguire il match. Nessun commento invece da Mark Zuckerberg. A fine luglio, il CEO di Meta aveva comunicato ai dipendenti che non era sicuro della sua partecipazione.

L’idea di un combattimento MMA era nata a fine giugno, quindi prima del lancio di Threads e della denuncia annunciata da Twitter (ma non ancora presentata) per il furto di proprietà intellettuale. Il giorno non è stato ancora fissato, mentre la sede del combattimento dovrebbe essere il Vegas Octagon.

Musk ha informato i follower che solleva pesi durante il giorno mentre lavora perché non ha tempo per allenarsi. Zuckerberg è sicuramente più allenato (ha anche vinto un combattimento MMA), quindi è il favorito secondo i bookmaker.