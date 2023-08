Musk paga le spese legali dei dipendenti discriminati

Elon Musk ha annunciato questa mattina che X pagherà le spese dei legali di tutti i dipendenti discriminati dai datori di lavoro per la loro attività sul social network (pubblicazione di post, like, commenti e altre). Lo stesso trattamento verrà riservato ai consigli di amministrazione delle aziende.

Non è chiaro il motivo per cui Musk vuole che la sua azienda diventi uno studio legale pro bono. Probabilmente è un altro modo per dimostrare di essere un “assolutista della libertà di parola“. Nel post pubblicato questa mattina scrive che pagherà le spese legali “senza limiti“.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023