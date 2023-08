X annuncia una novità per attirare gli inserzionisti

In seguito all’arrivo di Elon Musk alla guida dell’azienda californiana e ai discutibili (non) interventi di moderazione, molti inserzionisti pubblicitari hanno abbandonato la piattaforma. Lo stesso Musk ha confermato una diminuzione del 50% delle entrate dall’advertising. X ha ora annunciato una nuova funzionalità che potrebbe invertire il trend negativo.

Nuova impostazione di “sensibilità”

Elon Musk ha riattivato centinaia di account sospesi dalla precedente amministrazione per la violazione delle regole. Molti avevano pubblicato post di incitamento all’odio, razzismo e altri contenuti teoricamente vietati. Gli interventi di moderazione sono piuttosto superficiali o completamente assenti, come ha evidenziato anche il Center for Countering Digital Hate (che ha ricevuto una denuncia dall’azienda californiana).

Molte aziende hanno quindi deciso di interrompere le campagne pubblicitarie per evitare che le loro inserzioni venissero mostrate accanto ai suddetti post. X ha ora annunciato una funzionalità, denominata Sensitivity Settings, che permette di “allineare il messaggio del brand con i contenuti“.

La novità, che sarà disponibile nelle prossime settimane nel tool X Ads Manager, sfrutta il machine learning per ridurre la visualizzazione delle inserzioni accanto a determinati contenuti nel feed Per te. Le aziende potranno scegliere una “soglia di sensibilità” per le future campagne. Saranno inizialmente disponibili due impostazioni: Standard e Conservativa.

Scegliendo Standard non verranno mostrate le inserzioni accanto a post con incitamento all’odio, contenuti sessuali espliciti, violenza gratuita e volgarità eccessiva. Scegliendo Conservativa, all’elenco precedente si aggiungono anche spam e droghe. In futuro è prevista l’impostazione Rilassata che non mostrerà le inserzioni accanto a post con incitamento all’odio e contenuti sessuali espliciti.