Twitter: entrate pubblicitarie diminuite del 50%

Elon Musk ha praticamente confermato le indiscrezioni del New York Times di inizio giugno. Rispondendo ad un utente, il proprietario e CTO di Twitter ha comunicato che le entrate pubblicitarie sono diminuite del 50%. Nonostante ciò, l’azienda californiana ha iniziato a pagare gli abbonati in base al programma di revenue sharing annunciato a febbraio.

Musk ha speso 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter. Parte della somma è stata ricavata dalla vendita delle azioni di Tesla, mentre oltre 13 miliardi sono stati prestati dalle banche. Per ridurre i costi è stato licenziato quasi l’80% dei dipendenti e rinegoziati vari contratti con i fornitori. Le misure non hanno ancora portato i benefici previsti (in passato Musk ha parlato anche di possibile bancarotta).

Rispondendo ad un utente, il proprietario e CTO ha dichiarato che il flusso di cassa è ancora negativo a causa del calo di circa il 50% delle entrate pubblicitarie e del pesante carico di debiti. Non è noto però il periodo di riferimento. In un tweet successivo ipotizza una ricapitalizzazione.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023