Twitter: prima email di Linda Yaccarino ai dipendenti

Linda Yaccarino è ufficialmente il nuovo CEO di Twitter dal 5 giugno. Ieri ha inviato la prima email ai dipendenti dell’azienda californiana, illustrando uno degli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi. Non ci sono però riferimenti all’advertising, le cui entrate sono crollate a picco dopo l’arrivo di Elon Musk.

Twitter sarà la fonte più affidabile di informazioni

Il titolo dell’email “Building Twitter 2.0 Together” (Costruire Twitter 2.0 insieme) e il suo contenuto sono un chiaro riferimento alla promessa di Elon Musk, ovvero quella di trasformare il social network in una piazza digitale. Linda Yaccarino sottolinea che Twitter diventerà la più affidabile fonte di informazioni in tempo reale del mondo, ovvero un luogo in cui tutti possono esprimere le loro opinioni senza filtri e avviare discussioni su qualsiasi argomento.

Il nuovo CEO invita i dipendenti a lavorare per “creare nuove partnership, celebrare nuove voci e costruire insieme qualcosa che può cambiare il mondo“. Le intenzioni sembrano ottime, ma Twitter ha subito profondi cambiamenti dall’arrivo di Musk. Per tagliare i costi è stato licenziato quasi l’80% dei dipendenti (oggi sono circa 1.500). Molti grandi inserzionisti hanno abbandonato la piattaforma per non essere associati ad alcuni discutibili contenuti.

Twitter può diventare la fonte più affidabile di informazioni solo se riuscirà a limitare la diffusione delle fake news. La recente uscita dal codice di condotta non rappresenta un buon inizio. Inoltre, il prossimo 25 agosto entrerà in vigore il Digital Services Act che impone specifici obblighi, tra cui misure per combattere la disinformazione.

Elon Musk ha intanto annunciato l’arrivo di un’altra novità per ridurre lo spam nei messaggi diretti. Verrà introdotto un limite giornaliero ai messaggi. Per inviare altri messaggi sarà necessario l’abbonamento a Twitter Blue.