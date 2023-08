X (Twitter): ricerca semantica con IA in sviluppo

Elon Musk ha confermato che X offrirà una nuova funzione di ricerca semantica basata sull’intelligenza artificiale. Si tratterebbe di un netto miglioramento rispetto alla tecnologia attuale che cerca solo le keyword esatte. Anche George Hotz aveva promesso di migliorare la funzionalità, ma ha lasciato l’azienda californiana dopo cinque settimane dall’assunzione.

Ricerca semantica per X

L’attuale funzione di ricerca è piuttosto limitata. Vengono infatti mostrati solo i risultati che corrispondono esattamente al testo digitato nel box in alto a destra (visibile solo dopo aver effettuato l’accesso all’account). Un dipendente dell’azienda californiana ha fatto notare di aver usato Google per trovare un post pubblicato sul social network (non è chiaro perché un dipendente non conosca queste limitazioni, ma questa è un’altra storia, ndr).

Elon Musk ha quindi risposto confermando che gli ingegneri di X sono al lavoro sulla ricerca semantica.

We are working on semantic (AI) search. Will show posts of X that match the meaning of your search, not just the text. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Google sfrutta la ricerca semantica da oltre 10 anni. Come altre tecnologie IA richiede grandi dataset e quindi un’enorme potenza di calcolo per l’addestramento dei modelli. A differenza della tradizionale ricerca, quella semantica utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale per comprendere il significato delle parole.

In pratica, quando verrà implementata la ricerca semantica, il social network mostrerà i risultati contestualmente rilevanti, anche se non contengono i termini esatti della query. La ricerca semantica potrebbe essere sfruttata per i futuri servizi che verranno introdotti dall’azienda californiana.