Google Meet nasconde le finestre senza video

Dopo il trasferimento di chiamate tra dispositivi, Google Meet è in via di distribuzione un nuovo aggiornamento che di certo potrà fare particolarmente comodo a tutti coloro che generalmente partecipano a conversazioni parecchio “affollate”, in cui spesso sono però presenti utenti che preferiscono non “metterci la faccia”. È stata infatti aggiunta un’opzione per nascondere tutti i riquadri dei contatti in chiamata che non si mostrano in video.

Google Meet: finestre nascoste dei contatti in chiamata che non si mostrano in video

Andando più in dettaglio, Google Meet consentirà agli utenti di modificare il layout della griglia, in maniera tale da poter vedere solo chi ha la videocamera attiva, adottando un sistema diverso per l’interazione: ogni volta che una persona con video disabilitato parlerà, verrà mostrato il suo riquadro in griglia, in maniera tale da segnalare agli utenti presenti chi è che sta interagendo.

Per abilitare la funzione, è sufficiente recarsi nella sezione “Impostazioni” di Google Meet e scegliere l’opzione “Modifica layout”. Sotto le opzioni “Auto”, “Riquadri”, “Spotlight” e “Barra laterale”, sarà quindi visibile un nuovo interruttore da abilitare chiamato “Nascondi i riquadri senza video”. Da tenere presente che ogni impostazione scelta non andrà a determinare su quello che gli altri partecipanti vedranno, ma le modifiche avranno effetto solo ed esclusivamente sulla propria schermata.

Considerando che la feature è in fase di distribuzione, come anticipato, potrebbe ancora non essere disponibile per tutti. Ad ogni modo, Google afferma che è già fruibile sia per gli utenti con un account Google tradizionale che per coloro che fanno parte della piattaforma Google Workspace.