Google Meet: appunti automatici con Gemini

L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità della funzionalità “Take notes for me” di Google Meet. Consente di prendere appunti sfruttando Gemini. Era stata mostrata durante la conferenza Cloud Next 2023 e ora è finalmente accessibile ad alcuni utenti che usano Workspace. Google ha inoltre aggiunto il supporto per l’upload di nuovi tipi di documenti da Drive o dal dispositivo locale.

Gemini prende appunti in Meet

Google Meet offre già un tool di trascrizione delle riunioni. Gemini permette però di generare riassunti dei punti chiave. I partecipanti possono quindi conoscere cosa è stato discusso finora (se si uniscono al meeting in ritardo) oppure è possibile leggere il riassunto al termine della riunione.

La funzionalità è disponibile per la versione web di Meet, ma solo in lingua inglese. Per attivarla è necessario cliccare sull’icona blu con il simbolo della matita in alto a destra.

Gli appunti (riepilogo della conversazione) verranno automaticamente salvati nel Google Documenti dell’organizzatore della riunione. Al termine del meeting è possibile inviare un’email con il riassunto a tutti i partecipanti. Nel documento ci saranno anche i link alla registrazione e alla trascrizione del meeting, se l’utente ha attivato le relative opzioni. Se la riunione è stata pianificata con Google Calendar, gli appunti verranno allegati anche all’evento nel calendario.

Gli amministratori IT devono esplicitamente attivarla nelle impostazioni. Sarà disponibile gradualmente entro il 10 settembre per gli utenti Workspace con add-on Gemini Enterprise, Gemini Education Premium e AI Meetings & Messaging.

Nuovi tipi di documenti

Gemini può fornire risposte dettagliate dopo aver analizzato i documenti. Il chatbot supporta ora l’upload dei file Google Documenti e Fogli, TXT, DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX, XLS, XLSX, CSV e TSV. Gli utenti possono caricare fino a 10 file alla volta, ognuno dei quali deve avere una dimensione massima di 100 MB.

La funzionalità è disponibile per gli utenti Workspace con add-on Gemini Business, Enterprise, Education e Education Premium. Il rollout verrà completato entro i prossimi 3 giorni.