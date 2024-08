Meta attiva il cross-post tra Facebook e Threads

Meta ha annunciato la disponibilità globale di una funzionalità che era in test da diversi mesi. Gli utenti che hanno un account sui tre social media possono utilizzare il cross-post tra Facebook, Instagram e Threads. L’obiettivo è ovviamente incrementare il numero di utenti dell’ultimo arrivato, in modo da sfruttare l’eventuale introduzione delle inserzioni pubblicitarie.

Come funziona il cross-post

Il cross-posting non è una vera novità per Meta. Da quasi tre anni è possibile attivare l’opzione che consente di pubblicare i post di Facebook su Instagram e viceversa (lo stesso è possibile con le Storie). Da metà novembre 2023 vengono invece mostrati i post di Threads su Facebook e Instagram (l’opzione può essere disattivata).

Il collegamento con i due social network più popolari avrà sicuramente un impatto positivo per Threads. La funzionalità è opt-in, quindi gli utenti devono attivarla nelle impostazioni. Ciò dovrebbe evitare eventuali interventi dei garanti della privacy per la violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il cross-posting delle immagini di Instagram su Threads era in test da maggio. Gli utenti possono scegliere il cross-posting per ogni immagine o per tutte le immagini (condivisione automatica). La didascalia dell’immagine su Instagram diventerà il testo del post su Threads, mentre gli hashtag verranno convertiti in testo normale. È ovviamente possibile scegliere la visibilità. La funzionalità è disponibile su Android e iOS.

Il cross-posting dei post da Facebook a Threads era invece in test da fine febbraio. Nella finestra di scrittura è visibile l’opzione “On/Off” per la condivisione su Threads (accanto a quella per Instagram). La funzionalità è disponibile su Android e iOS solo per post con testo e link (non per post con video).