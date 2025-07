WhatsApp: importazione foto profilo da Facebook e Instagram

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione, sia su Android che su iOS, che consente importare l’immagine del profilo Facebook e Instagram. Si tratta di una novità particolarmente interessante, che va a semplificare di gran lunga la personalizzazione dell’account utente, consentendo un trasferimento di immagini senza soluzione di continuità dalle piattaforme Meta collegate.

La nuova opzione risulta essere integrata alle scelte esistenti quando si modifica la foto del profilo nell’app. Fino ad ora, gli utenti potevano aggiornare la loro immagine del profilo selezionandone una dalla galleria dei dispositivi, scattando una nuova foto con la fotocamera, creandone una con Meta AI o impostando un avatar. CD’ora in avant, invece, si potrà scegliere pure tra le nuove opzioni per importare l’immagine del profilo da Facebook e Instagram.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, è però bene tenerlo presente, potrebbe dover essere necessario collegare il proprio account WhatsApp al centro di gestione degli account di Meta, un hub centralizzato in cui è possibile gestire il modo in cui i servizi della società di Mar Zuckerberg adoperati interagiscono tra loro. In questo caso, l’attivazione di tale integrazione consente a WhatsApp di accedere alla foto del profilo dall’account social collegato e applicarla direttamente al profilo dell’utente sulla piattaforma di messaggistica.

Vale la pena notare che questa funzione è del tutto opzionale ed è disattivata per impostazione predefinita. Gli utenti hanno il pieno controllo sul fatto se desiderano o meno collegare il loro account WhatsApp al centro per la gestione degli account di Meta per fruire. Ciò significa che la foto del profilo di nessuno verrà importata automaticamente senza un permesso esplicito.

La novità è stata dapprima individuata nella versione beta 2.25.21.23 di WhatsApp per Android e poi nella versione beta 25.21.10.74 dell’app per iOS. Attualmente, dunque, non si tratta di una novità disponibile su larga scala, ma è riservata soltanto ai beta tester. Nelle settimane a venire, però, tutti gli utenti potranno fruire, salvo il verificarsi di problemi, chiaramente.