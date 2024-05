Google Play Store: badge per le app ufficiali del governo

Su Google Play Store è in fase di implementazione il badge “Governo”, una novità che, come intuibile dal nome stesso, consente agli utenti di individuare con maggiore facilità le app ufficiali dei governi statali e federali. La nuova etichetta è visibile in svariate sezioni dell’app store di “big G”, ad esempio negli elenchi di app, nei risultati delle ricerche fatte e nel feed principale.

Google Play Store: ecco il nuovo badge “Governo”

Google ha testato la funzione con oltre 3.000 app governative per un po’ di tempo e ora sta finalmente provvedendo ad aggiungerla in via ufficiale. Ad esempio, è visibile su app come NASA, IRS2Go e FEMA.

Il badge raffigura un edificio e sfiorandolo viene mostrata una breve descrizione indicante che l’app di riferimento è affiliata a un ente governativo.

Attualmente, il nuovo badge è già disponibile in svariati paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, India, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Indonesia, Giappone, Messico e Corea del Sud, ma nelle settimane a venire verrà quasi sicuramente implementato anche altrove.

Si tratta di una piccola, ma decisamente utile aggiunta, visto e considerato che ci sono app che rivendicano falsamente l’affiliazione con enti governativi o facilitano i servizi governativi senza un’adeguata autorizzazione e in tal modo diventa molto più facile fare un distinguo.

Da tenere presente che, similmente, su X (ex Twitter) viene mostrato un segno di spunta grigio sugli account che rappresentano un governo o funzionari governativi, compresi i capi di stato e i membri del gabinetto a livello nazionale.