5 cambiamenti di Twitter introdotti da Elon Musk

Sin da quando Elon Musk ha acquistato Twitter, la piattaforma social dell’uccellino blu ha visto il lancio di nuove funzionalità e altre novità più o meno interessanti, trasformandosi quasi radicalmente – anche internamente, tra uffici chiusi, dimissioni e licenziamenti. Facciamo quindi un rapido riassunto dei 5 cambiamenti più importanti di Twitter voluti dal CEO di Tesla, vivendo di nuovo gli ultimi mesi del servizio di comunicazione.

L’introduzione dell’abbonamento Twitter Blue, disponibile anche in Italia a partire da 8 euro al mese, è indubbiamente la novità più degna di nota. Iscrivendosi, infatti, chiunque potrà accedere alla modifica dei tweet, a temi avanzati, agli NFT come foto profilo, ma anche alla scrittura di post fino a 10.000 caratteri. Più importante, però, è la possibilità di accedere alla spunta blu, precedentemente consegnata esclusivamente a personalità di spicco con l’obiettivo di confermare la loro identità ai lettori e follower.

Mentre la classica spunta blu diventa a pagamento, ecco gli altri colori che giungono su Twitter e i loro significati:

Una novità che ha scosso molte realtà commerciali e anche la comunità di appassionati di meme su Twitter è la disattivazione dell’API gratuita che consentiva la realizzazione di bot per pubblicare contenuti autonomamente, oppure la diffusione di articoli di giornale e newsletter. In breve, con questa piccola modifica molte app e siti Web risultano incapaci di funzionare correttamente.

Le aziende che vorranno accedere alla medesima feature dovranno pagare circa 100 dollari al mese per le API Enterprise; al contrario, gli sviluppatori non legati alle aziende potranno sfruttare la nuova API gratuita che arriverà in futuro, la quale permette solo 1.500 richieste di post al mese.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022