Apple lancia Visual Intelligence, la sua versione di Google Lens

Durante l’evento “It’s Glowtime” di lunedì, Apple ha annunciato una nuovissima linea di iPhone, AirPods con la cancellazione del rumore, e un Apple Watch Series 10 in grado di rilevare le apnee notturne.

Apple ha anche colto l’occasione per illustrare alcune funzioni di Apple Intelligence, la suite di strumenti di intelligenza artificiale in arrivo sull’iPhone. Tra questi, spicca Visual Intelligence, che essenzialmente offre alla fotocamera dell’iPhone le stesse funzionalità di Google Lens.

Visual Intelligence su iPhone 16, la risposta di Apple a Google Lens

Visual Intelligence di Apple consente di scattare una foto degli oggetti che ci circondano, come un volantino, un ristorante o una pianta, e poi utilizza la capacità di intelligenza artificiale dell’iPhone per effettuare una ricerca e fornire ulteriori informazioni.

Apple afferma che i dati catturati rimarranno privati se utilizzati con Apple Intelligence e il Private Cloud Compute dell’azienda (un ambiente di cloud computing che garantisce la privacy), ma gli utenti potranno optare per integrazioni di terze parti con la nuova esperienza della fotocamera.

Fotocamera iPhone, in arrivo integrazioni con Google Lens e ChatGPT

Le nuove funzionalità dell’app Fotocamera permettono di integrare servizi di terze parti, come Google e ChatGPT. In particolare, sarà possibile cercare direttamente su Google qualsiasi elemento inquadrato dalla fotocamera, in modo simile a Google Lens, e abilitare ChatGPT a elaborare i dati delle immagini acquisite tramite la funzione “Visual Intelligence”, permettendo così al chatbot AI di generare didascalie, descrizioni e altro testo sulla base di ciò che viene inquadrato.

Per attivare queste integrazioni, che avvengono tramite API, sarà necessario che l’utente fornisca esplicitamente il consenso su base opt-in.

iPhone 16 senza Apple Intelligence in Italia

I nuovi iPhone 16 e 16 Plus sono disponibili in preordine a partire rispettivamente da 979 e 1.129 euro. Tuttavia, per quanto riguarda le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, ci sarà da aspettare. L’azienda, infatti, ha dichiarato che alcune feature AI verranno rilasciate in beta il prossimo mese, mentre altre saranno disponibili nei mesi successivi. Per l’Italia i tempi si preannunciano più lunghi: il lancio completo della suite Apple Intelligence non è previsto prima del 2025 nel nostro paese.