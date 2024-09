AirPods 4 di Apple, più comodi e con cancellazione del rumore

Oltre alla nuovissima gamma di iPhone 16/16 Plus e iPhone 16 Pro/16 Pro Max, Apple ha ufficializzato anche i nuovi AirPods 4 durante il keynote di settembre 2024. È stata l’occasione per il gigante di Cupertino di aggiornare i suoi famosi auricolari, ora disponibili in due versioni: una con riduzione attiva del rumore e l’altra senza.

Gli AirPods 4 di Apple con audio spaziale e cancellazione del rumore

Ecco una piccola rivoluzione che stavamo aspettando. Finora solo gli AirPods Pro potevano usufruire della riduzione attiva del rumore (ANC). Questa restrizione appartiene ormai al passato. Gli AirPods 4 possono finalmente beneficiare di questa tecnologia, che dovrebbe essere dichiarata di pubblico interesse perché è impossibile farne a meno una volta provata. In realtà, Apple ha pensato anche ai portafogli più modesti, visto che coesistono due edizioni degli AirPods 4: gli auricolari sono commercializzati senza ANC (e quindi sono notevolmente più economici) e con ANC.

Altre novità: Apple ha dotato i suoi auricolari di un chip H2, finora presente negli AirPods Pro 2. Le cuffie beneficiano anche di bassi più ricchi e di un suono più cristallino. Infine, è stato aggiunto un sensore di pressione allo stelo, per un migliore controllo dell’attività audio. Infine, un’ultima piccola innovazione: sarà possibile rispondere a una chiamata semplicemente facendo un cenno con la testa.

Con il passaggio dell’iPhone 15 all’USB-C nel 2023, era logico che anche altri prodotti Apple potessero beneficiare della stessa connettività. Così anche la piccola custodia che custodisce le cuffie e, soprattutto, le ricarica, beneficia di una porta USB-C. È inoltre dotata di un altoparlante, in modo da poterla ritrovare in caso di smarrimento (grazie all’applicazione Locate). La custodia dispone anche di ricarica wireless, compatibile con le tecnologie Qi, Qi2 e MagSafe. In termini di durata della batteria, la custodia dovrebbe garantire agli AirPods 4 fino a 30 ore di autonomia.

Gli AirPods 4 con ANC possono essere preordinati ora per 199 euro sul sito web di Apple e saranno disponibili dal 20 settembre. L’edizione senza ANC ha un prezzo di 149 euro.

Con gli AirPods Pro 2, Apple si interessa alla perdita dell’udito dei suoi utenti

A differenza degli AirPods 4, la versione “Pro” degli auricolari Apple, non beneficia di una riprogettazione completa. D’altra parte, gli AirPods Pro 2 (che sono stati presentati nel 2022) beneficiano di nuove funzioni, essenzialmente dedicate alla salute. Apple ha lavorato a un nuovo sistema di protezione e monitoraggio dell’udito.

Il nuovo sistema introdotto da Apple consente di testare l’udito dell’utente e di condividere i risultati con un medico. Gli AirPods Pro 2 sono destinati a fungere anche da apparecchi acustici, anche se Apple non ha intenzione di sostituire completamente le soluzioni professionali. Ad esempio, gli AirPods Pro 2 possono aumentare il volume quando viene rilevata una conversazione, senza aumentare il volume di altri suoni nelle vicinanze.

Nessuna nuova cuffia AirPods Max all’orizzonte?

Oltre agli AirPods di quarta generazione, potevamo ragionevolmente aspettarci anche un nuovo paio di cuffie. Alla fine, Apple ha deciso di non procedere… O quasi! Infatti, Apple ha semplicemente dato una leggera rinfrescata alle sue cuffie con nuovi colori e connettività USB-C. Niente di più, niente di meno.