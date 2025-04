iPhone 17e potrebbe arrivare a maggio 2026

L’iPhone 17e di Apple si sta avvicinando alla fase di produzione di prova, con un lancio sul mercato programmato, almeno allo stato attuale, alla fine di maggio 2026, anche se la data esatta non è stata ancora confermata.

iPhone 17e: in arrivo a fine maggio 2026

A rendere nota la cosa è stato, nelle scorse ore, il leaker Fixed Focus Digital sul social network cinese Weibo, suggerendo altresì che l’iPhone 17e potrebbe competere direttamente per la quota di mercato con un altro dispositivo di fascia media di un fornitore di smartphone rivale che in genere rilascia nuovi modelli più o meno nello stesso periodo, ma per il momento non sono stati fatti nomi.

Ricordiamo che l’iPhone 16e attualmente in carica è stato rilasciato a fine febbraio dell’anno in corso. Lo smartphone offre un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, un chip A18 e una porta USB-C, il che lo rende un’alternativa più conveniente all’interno della famiglia iPhone 16.

Da tenere presente che il leaker in questione è generalmente ritenuto abbastanza affidabile. Un giorno prima del lancio dell’iPhone 16e, Fixed Focus Digital ha affermato di aver appreso dell’esistenza di un nuovo nome in codice del progetto nella catena di approvvigionamento di Apple e ha suggerito che c’era una alta probabilità che fosse correlato all’iPhone 17e del prossimo anno. Fixed Focus Digital, inoltre, è stato il primo leaker a menzionare la nomenclatura “iPhone 16e” a dicembre scorso, quando tutti gli altri presumevano ancora che Apple avrebbe semplicemente rilasciato un nuovo dispositivo nella sua consolidata serie “iPhone SE” entry-level.