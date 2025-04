Docking Station 10-in-1 per Mac Mini: offerta a tempo su Amazon (-25%)

Oggi ti segnaliamo uno sconto interessante su un accessorio indispensabile se hai acquistato un Mac Mini M4 di ultima generazione, ma che in generale può essere utile per qualsiasi PC: una docking station 10-in-1 che include persino un alloggiamento per SSD NVMe M.2 che puoi acquistare in offerta a tempo a soli 74,99 euro invece di 99,99. Il prezzo include la spedizione Prime.

Docking Station 10-in-1 UGREEN: perfetto per Mac Mini, ma non solo

Con questa docking station avrai dieci porte extra per le tue periferiche esterne e anche un supporto per tenere tutto in perfetto ordine. Potrai persino montare un’unità SSD M.2 NVMe fino a 8TB per aggiungere spazio di archiviazione al tuo Mac o PC.

La porta DisplayPort 1.4 supporta fino a 4K a 240Hz dandoti modo di collegare il tuo display esterno con una nitidezza spettacolare. Inoltre, avrai a disposizione ben 5 porte USB 3.2 ultra veloci e anche i lettori di schede SD e TF.

Il design è pensato appositamente per abbinarsi al Mac Mini: compatto, elegante, stabile grazie alla base antiscivolo e super comodo, perché puoi accedere facilmente al tasto di accensione senza smontare tutto. Per portare la tua postazione di lavoro ad un livello successivo è a dir poco perfetta: acquista la docking station 10-in-1 a soli 74,99 euro invece di 99,99.