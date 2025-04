Tastiera bluetooth pieghevole: GENIALATA in doppio sconto Amazon

Perfetta se lavori in giro o se sei uno studente universitario che ha bisogno di prendere appunti in maniera comoda, semplice e veloce, questa tastiera bluetooth pieghevole universale è un affare da non perdere. Applicando la casella del coupon sconto che trovi su Amazon puoi pagarla soltanto 26,99 euro invece di 33,99.

Tastiera bluetooth pieghevole: perché è così comoda

La tastiera è piccola, leggera e pieghevole in tre parti: questo significa che puoi infilarla in borsa o nello zaino senza nemmeno accorgertene portandoti dietro una periferica completa e compatibile con Windows, Mac, Android e iOS.

Oltre alla tastiera avrai anche un touchpad integrato sorprendentemente reattivo, ideale per gestire zoom, multitasking e diverse altre funzioni con le tue dita. Sì, funziona anche con gli smartphone, sia iPhone che Android, quindi se hai bisogno di prendere appunti al volo è a dir poco perfetta.

Impressionante anche la batteria: 40 ore di utilizzo continuo con una sola carica e ben 90 giorni di standby. La modalità di sospensione automatica è il segreto che permette di risparmiare ancora più energia. Infine, i tasti sono silenziosi e fluidi e ti sembrerà di scrivere su un laptop senza fastidiosi rumori.

Metti le mani su questa tastiera pieghevole bluetooth a un prezzo super conveniente: applica il coupon sconto in pagina e pagala soltanto 26,99 euro.