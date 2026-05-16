 Auricolari wireless super confortevoli Bose QuietComfort Earbuds (-30%)
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Auricolari wireless super confortevoli Bose QuietComfort Earbuds (-30%)

Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds sono estremamente confortevoli, hanno la cancellazione del rumore e sono in offerta al 30%.
Auricolari wireless super confortevoli Bose QuietComfort Earbuds (-30%)
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Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds sono estremamente confortevoli, hanno la cancellazione del rumore e sono in offerta al 30%.
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Se stai cercando degli auricolari wireless che siano leggeri e comodi per poterli usare tutto il giorno approfitta di questa occasione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello i Bose QuietComfort Earbuds a 139 euro, anziché 199,95 euro.

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Bose QuietComfort Earbuds: pochi rivali e ottimo prezzo

Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds sono studiati per essere estremamente comodi e così poterli indossare per tutto il giorno senza problemi. Sono piccoli e leggeri, e hanno inserti in silicone che si adattano perfettamente all’orecchio. Puoi controllare il volume, le chiamate in arrivo i brani musicali con un semplice tocco sugli auricolari. In più sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4.

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Garantiscono un suono eccezionale con risposta di frequenza da 100 Hz e la funzione Deep Bass per garantire basse frequenze più corpose. Inoltre con l’app dedicata potrai personalizzare il suono regolando le impostazioni come desideri. Godono della tecnologia multipoint e di una bassa latenza. Grazie alla cancellazione del rumore e a microfoni interni precisi puoi fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi. Offrono un’autonomia di 8,5 ore con una singola ricarica e in appena 20 minuti avrai altre 2 ore di riproduzione.

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Pubblicato il 16 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 mag 2026
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