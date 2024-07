AMD posticipa il lancio dei processori Ryzen 9000

Insieme ai chip Ryzen AI 300 per notebook, AMD ha svelato al Computex 2024 i primi quattro processori desktop della serie Ryzen 9000. L’arrivo sul mercato era previsto il 31 luglio. Il produttore californiana ha comunicato che il lancio è stato posticipato al mese di agosto, in quanto non sono rispettati tutti i requisiti di qualità.

Lancio posticipato a causa di un bug?

La nuova serie Ryzen 9000, basati sull’architettura Zen 5 a 4 nanometri, comprende quattro modelli: Ryzen 9 9950X (CPU a 16 core con frequenza massima di 5,7 GHz), Ryzen 9 9900X (CPU a 12 core con frequenza massima di 5,6 GHz), Ryzen 7 9700X (CPU a 8 core con frequenza massima di 5,5 GHz) e Ryzen 5 9600X (CPU a 6 core con frequenza massima di 5,4 GHz).

Ryzen 5 9600X e Ryzen 7 9700X saranno disponibili l’8 agosto, mentre Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9900X arriveranno sul mercato il 15 agosto. AMD ha rilevato che i processori già inviati ai partner non rispettano tutti gli standard di qualità. Queste unità verranno quindi ritirate e sostituite.

Un portavoce dell’azienda ha comunicato che è stato rilevato un problema durante i test del package, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

È certo però che il problema non riguarda i chip. AMD scrive nel comunicato ufficiale che il lancio è stato posticipato “per un eccesso di cautela“. Meglio effettuare controlli aggiuntivi che vendere processori “instabili”, come quelli di Intel.

Nessun ritardo invece per i chip mobile Ryzen AI 300 (recentemente è stato aggiunto il modello Ryzen AI 9 HX 375 con NPU da 55 TOPS). Il lancio dei primi notebook rimane confermato per il 31 luglio.