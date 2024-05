Phone Link può estrarre il testo dalle foto di Android

Una nuova versione di Microsoft Phone Link, attualmente disponibile nelle build Release di Preview Insider e presto accessibile a tutti gli utenti, introduce una funzionalità che consente di selezionare e copiare il testo dalle foto sincronizzate dal telefono Android al computer Windows. La funzione utilizza l’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per rilevare il testo all’interno di un’immagine.

Phone Link, noto come Collegamento a Windows (Link to Windows) lato telefono, è un’applicazione che permette di sincronizzare chiamate, messaggi, notifiche e immagini, oltre a consentire il casting dell’intero telefono, dal dispositivo Android al computer Windows. Sebbene in modo più limitato, l’app funziona anche con i dispositivi iOS, sincronizzando notifiche, messaggi e chiamate tramite Bluetooth.

L’estrazione del testo dalle immagini

L’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) è una comoda funzione disponibile in diverse applicazioni, tra cui l’app Office mobile di Microsoft e l’ormai dismesso Office Lens. Microsoft ha iniziato a testare la funzionalità di riconoscimento del testo in Snipping Tool verso la fine dello scorso anno e successivamente l’ha resa disponibile a livello generale. Ora Phone Link dispone delle stesse funzionalità.

La funzione è disponibile in Phone Link 1.24051.91.0 e è stata testata nella build 22635.3646 di Insider Preview (canale Beta). Quando si visualizzano le immagini nella sezione Foto di Phone Link, si trova un’icona con la dicitura “Testo”. Facendo clic su di essa si rileverà qualsiasi testo all’interno dell’immagine. È possibile selezionare tutto il testo o copiarlo.

L’OCR di Phone Link meno preciso di Samsung e Apple

Gli utenti che hanno provato la nuova funzione OCR di Phone Link hanno notato che l’estrazione del testo dalle immagini è decente, ma tende a commettere più errori rispetto alle tecnologie simili presenti su Samsung e Apple. In particolare, testando l’OCR di Phone Link su foto di pagine di libri, il testo estratto conteneva un maggior numero di imprecisioni se paragonato ai risultati ottenuti dall’OCR integrato in Samsung e Apple quando applicato alla stessa immagine.

Per ottenere risultati migliori con lunghi brani di testo fotografati, può essere preferibile abilitare la funzione di copia e incolla tra il telefono e il PC. In questo modo è possibile estrarre il testo direttamente sullo smartphone tramite il suo OCR integrato, ottenendo un output più preciso e affidabile, per poi incollarlo sul computer grazie alla sincronizzazione tra i dispositivi.