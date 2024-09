Microsoft Foto: novità in Windows 11 e 10

Microsoft ha rilasciato una nuova versione dell’app Foto per gli utenti iscritti al programma Insider di Windows 11 e 10. L’azienda di Redmond ha aggiunto il supporto per iCloud su Windows 10, aggiornato il pannello di navigazione della Gallery e aggiunto la ricerca visuale con Bing. È stato inoltre velocizzato l’avvio attraverso l’esecuzione in background.

Novità di Foto in Windows 11 e 10

La nuova versione 2024.11080.30001.0 di Microsoft Foto è disponibile in tutti i canali del programma Insider per Windows 11, mentre gli iscritti all’analogo programma di Windows 10 troveranno l’aggiornamento solo nei canali Beta e Release Preview. La versione stabile sarà accessibile a tutti nelle prossime settimane e potrà essere scaricata dal Microsoft Store.

Il supporto per iCloud era già disponibile su Windows 11. Ora è possibile accedere alle foto conservate sul servizio di Apple anche da Windows 10. È necessario cliccare sulla voce dedicata nel pannello di navigazione, installare l’app iCloud for Windows presente sul Microsoft Store, effettuare il login con Apple ID e attivare la sincronizzazione. Al termine, tutte le immagini saranno visibili nell’app Foto.

L’azienda di Redmond ha aggiornato il pannello di navigazione nella Gallery per migliorare usabilità e ricerca dei contenuti. Gli utenti vedranno tutte le immagini indipendentemente dalla fonte (PC, OneDrive, iCloud). Per visualizzare solo le immagini cloud è sufficiente cliccare sulle voci OneDrive (Personal), OneDrive (Business) o iCloud Foto. Nella sezione Questo PC ci sono invece tutte le immagini presenti sul computer.

Dopo aver aperto un’immagine, nella parte inferiore del visualizzatore è presente il pulsante Ricerca visuale con Bing che consente di cercare immagini simili o prodotti correlati. Verranno mostrate in una schermata con descrizione e fonte. Infine è possibile accedere alla modalità di editing attraverso la voce “Modifica in Foto” aggiunta al menu contestuale in Esplora file.