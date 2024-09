Windows 11: Foto in background per un avvio più veloce

Nell’ultimo periodo, l’applicazione Foto (in inglese Photos) di Windows 11 è stata oggetto di un profondo restyling, seguito dall’introduzione di funzionalità inedite, alcune delle quali legate all’intelligenza artificiale. Come spesso accade, non tutti hanno accolto le novità nel migliore dei modi, a causa della comparsa di problemi che hanno interessato soprattutto l’apertura del software. Microsoft potrebbe aver trovato la soluzione, ma utilizzare il condizionale è d’obbligo.

Foto su Windows 11: un workaround per l’avvio

L’app si apre lentamente? Il gruppo di Redmond ha pensato di passare dalla sua esecuzione in background, così che all’occorrenza sia sempre pronta, senza attese.

A conti fatti, più che di una vera e propria soluzione al problema, si tratta di qualcosa simile a un workaround, che soprattutto chi utilizza un PC con risorse hardware limitate potrebbe non gradire. Fortunatamente, questo comportamento potrà essere disabilitato attraverso le impostazioni, agendo sull’opzione dedicata (lo screenshot qui sotto è tratto dal sito Windows Latest).

Permetti a Microsoft Foto di girare in background all’avvio per migliorare le prestazioni.

La novità è attualmente in fase di test, inclusa nella versione 2024.11080.30001.0 (o superiore) distribuita attraverso i canali Beta e Release Preview. Ecco come Microsoft la descrive sulle pagine del blog ufficiale dedicato al programma Insider.

Abbiamo aggiunto un’opzione per eseguire l’app Foto in background, con processi minimi, per migliorare la velocità di avvio dell’applicazione. Se non vuoi che Foto sia eseguita in background, puoi disabilitare l’opzione Prestazioni tra le impostazioni.

Altre aggiunte introdotte con l’aggiornamento appena distribuito riguardano l’accesso alle fotografie di iCloud da Windows 10, il passaggio a Windows App SDK sempre su W10 (come già avvenuto in aprile su W11), una riorganizzazione degli elementi nel pannello di navigazione, la possibilità di eseguire la ricerca visuale su Bing partendo da un’immagine visualizzata e di eseguire modifiche veloci direttamente dal menu contestuale di Esplora file.