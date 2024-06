Windows 11: novità per visualizzazione e importazione in Foto

Per la gioia di tutti gli estimatori dell’applicazione Foto su Windows 11, dopo le novità relative all’AI dello scorso anno, Microsoft ha adesso aggiunto ad essa alcune nuove e interessanti funzioni relative alla visualizzazione e all’importazione, attualmente fruibili da parte dei membri del programma Windows Insider nei canali Canary e Dev. Possono controllare una nuova versione dell’app Microsoft Foto per Windows 11 con alcuni miglioramenti alle sue funzionalità di visualizzazione e importazione.

Windows 11: tante interessanti novità per l’applicazione Foto

Andando più in dettaglio, i membri dei canali Canary e Dev possono aggiornare l’app Foto con il numero di versione 2024.11060.20004.0 o superiore per ottenere queste funzionalità. Il rollout è stato da poco avviato, per cui potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti.

Tra le principali novità vi è l’accesso semplificato alle azioni chiave delle foto, per cui azioni importanti come “Avvia presentazione” e “Condividi” si trovano direttamente sulla schermata di visualizzazione principale, invece che nascoste all’interno del menu di overflow.

È stata poi aggiunta una sezione dedicata per le app Microsoft in cui sono raggruppate tutte le scorciatoie ad essere relative, in modo da poter raggiungere rapidamente e facilmente alla galleria fotografica completa dal visualizzatore, aprire Clipchamp o aprire OneDrive.

È stato aggiunto anche il cursore zoom dinamico, per cui diventa possibile visualizzare le immagini dal 10% all’800% delle loro dimensioni originali con un cursore trascinabile facile da usare, che offre regolazioni precise per una migliore esperienza di visualizzazione delle immagini.

Altre novità riguardano la possibilità di visualizzare la dimensione delle foto sul bordo inferiore dello schermo e la possibilità di scegliere e gestire quando iniziare a trasferire foto e video dai dispositivi locali. Inoltre, è stato ridotto ulteriormente il tempo di caricamento del visualizzatore di 2,1 volte.