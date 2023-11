Windows 11: nuove funzionalità IA per l'app Foto

Come anticipato all’inizio della settimana, Microsoft ha annunciato un aggiornamento per l’app Foto di Windows 11 che introduce due funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond ha include altre novità relative a visualizzazione e condivisione delle immagini. Al momento sono disponibili solo agli Insider.

Nuove funzionalità per l’app Foto

Le nuove funzionalità sono presenti a partire dalla versione 2023.11110.8002.0 dell’app Foto distribuita con le ultime build di Windows 11 in tutti i canali del programma Insider. La prima permette di rimuovere facilmente lo sfondo dell’immagine con un singolo clic, lasciando solo il soggetto in primo piano. L’immagine risultante può essere salvata o copiata nella clipboard (appunti).

È possibile anche sostituire lo sfondo con un colore solido (tinta unita). L’utente può scegliere la tonalità preferita con un “color picker”. In alterativa è possibile inserire il codice esadecimale del colore o il corrispondente valore RGB.

La funzionalità Filmstrip mostra sotto ogni foto le miniature delle altre foto presente nella stessa cartella. In base ai feedback ricevuti, Microsoft ha disattivato la visualizzazione di Filmstrip all’apertura di un’immagine. Ora viene mostrata cliccando sull’icona nell’angolo inferiore sinistro o il tasto F.

In ogni cartella è stata invece aggiunta la “timeline scrollbar” che permette di individuare velocemente le foto in base alla data. È stata infine aggiunta l’opzione per condividere (tramite link) le immagini salvate su OneDrive. Foto è una delle app che Microsoft consentirà di rimuovere da Windows 11 per rispettare gli obblighi del Digital Markets Act in Europa.