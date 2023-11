Foto di Windows 11 diventerà come Google Foto?

L’applicazione Foto di Windows 11, già rinnovata di recente con l’arrivo dell’aggiornamento 23H2, sta per accogliere altre novità che la renderanno, in qualche modo, più simile per funzionalità e caratteristiche a ciò che oggi è Google Foto. La fase di test ha preso il via, attraverso il rilascio di una nuova versione nel canale Canary del programma Insider.

Come su Google Foto, IA in arrivo per Foto di Windows 11

Di quali novità si tratta? Neanche a dirlo, la più significativa si basa sull’intelligenza artificiale. È quella che consentirà di ricorrere all’azione degli algoritmi per sfocare lo sfondo delle immagini o per sostituirlo con un personalizzato, un po’ come già visto in Paint. Per utilizzarla sarà sufficiente premere il pulsante Modifica e agire sui comandi mostrati, in modo semplice, veloce e intuitivo. Qui sotto uno screenshot condiviso dalla redazione del sito WindowsLatest.

Ci sarà anche la possibilità di salvare i file in formato PNG, finora assente. L’intenzione di Microsoft sembra dunque quella di rendere sempre più completa e versatile l’applicazione inclusa nel sistema operativo, integrando funzionalità inedite e facendo leva sulle potenzialità dell’IA.

Come già scritto in più occasioni, l’intelligenza artificiale (insieme al cloud) dovrebbe essere uno dei punti di forza anche di Windows 12, la prossima evoluzione della piattaforma, già messa in cantiere dal gruppo di Redmond secondo numerose indiscrezioni. Le voci di corridoio vorrebbero il suo debutto già entro il 2024, ma al momento non si registrano conferme (né smentite) in via ufficiale.