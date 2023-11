Windows 11 build 25992: creazione di archivi 7z e TAR

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 25992 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La maggioranza delle novità riguardano il protocollo SMB, ma è stato aggiunto anche il supporto per la creazione di archivi 7-zip e TAR. La build 23585 del canale Dev permette invece di disinstallare quattro app incluse nel sistema operativo.

Windows 11: creazioni archivi 7-zip e TAR

Nel paragrafo relativo a modifiche e miglioramenti era stato solo evidenziato l’incremento di prestazione nell’apertura di file ZIP di grandi dimensioni in Esplora file. Uno sviluppatore ha scoperto che la build 25992 offerta nel canale Canary supporta anche la creazione di archivi 7-zip e TAR. Microsoft ha successivamente aggiornato il post per indicare questa novità.

Si tratta di due formati open source molto popolari (TAR soprattutto su Linux) che si aggiungono a ZIP. Altri formati, tra cui RAR, sono supportati da Windows 11 (solo in lettura) a partire dal mese di settembre, quando è stato rilasciato l’aggiornamento Moment 4 (successivamente incluso in Windows 11 23H2).

Come detto, la maggioranza delle novità riguarda il protocollo SMB. Microsoft ha modificato la regola predefinita del Windows Defender Firewall per bloccare le condivisioni in ingresso sulle porte NetBIOS 137-139. Gli amministratori possono invece aggiungere eccezioni per consentire l’uso di NTLM da parte dei client SMB che non supportano Kerberos (il blocco era stato aggiunto alla build 25951 del canale Canary).

Novità anche per la funzionalità Snap Layouts. Quando l’utente posiziona il puntatore del mouse sui pulsanti per ingrandire o rimpicciolire la finestra, Windows 11 suggerisce il layout migliore per le app attualmente aperte, mostrando le relative icone.

Con la build 23585 del canale Dev è possibile invece rimuovere il client MSTSC (desktop remoto) e quattro app: Fotocamera, Cortana, Foto e Persone. Ciò permette di ridurre lo spazio occupato su disco (la dimensione delle immagini ISO è aumentata).