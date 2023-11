Windows 11: novità delle build 25987 e 23580

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 25987 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La novità principale è l’eliminazione delle app Mappe e Film e TV. La build 23580 del canale Dev include alcune modifiche, una delle quali riguarda Windows Copilot.

Novità delle build 25987 e 23580

La build 25987 del canale Canary permette di installare i driver per la scheda WiFi durante la procedura di installazione di Windows 11. L’utente vedrà uno specifico pulsante per caricare i driver precedentemente scaricati.

A partire da quella versione preliminare, le app Mappe Windows e Film e TV non verranno più installate durante un’installazione pulita del sistema operativo. Se già presenti sul computer non verranno rimosse con un aggiornamento. Eventualmente possono essere scaricate dal Microsoft Store.

La build 25987 include altre due novità. Esplora file supporta la visualizzazione e la modifica dei metadati delle immagini PNG. La nuova versione del Microsoft Store permette invece di scegliere il disco sul quale installare un gioco. L’impostazione verrà sincronizzata con l’app Xbox.

Quest’ultima funzionalità è presente anche nella build 23580 del canale Dev. Gli utenti possono inoltre accedere a Windows Copilot con l’account locale, ma solo per un numero limitato di query (per eliminare il limite è necessario il login con un account Microsoft). Microsoft ha inoltre modificato Windows Share per consentire la condivisione dei file con dispositivi nelle vicinanze che sono collegati alla stessa rete. In precedenza doveva essere una rete privata, ora può essere anche pubblica.

A proposito di Windows Copilot, Microsoft ha confermato un bug presente nell’aggiornamento KB5031455 di fine ottobre. Quando viene usato Windows Copilot in configurazioni multi-monitor, le icone del desktop si muovono tra un monitor e l’altro. Il fix è in sviluppo.