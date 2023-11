Windows 11 23H2: come forzare l'aggiornamento

Questa settimana, ha preso il via la distribuzione di Windows 11 23H2, ma non tutti sono ancora in grado di scaricare e installare l’aggiornamento. Il motivo è spiegato dalla stessa software house (nel video qui sotto che illustra le novità introdotte): potrebbero verificarsi problemi di incompatibilità con il dispositivo dell’utente.

Non vedi la versione 23H2 di Windows 11 dopo aver controllato gli aggiornamenti? Significa che abbiamo bisogno di più tempo per confermare la compatibilità dell’update con il tuo dispositivo.

Come forzare l’aggiornamento a 23H2 di Windows 11

L’intenzione di Microsoft è dunque quella di evitare problemi conseguenti al passaggio alla nuova versione. Sappiamo bene quanto portare il sistema operativo da una build all’altra si accompagni spesso alla comparsa di bug e anomalie, come accaduto di recente anche con il pacchetto KB5031455. Il gruppo di Redmond sceglie dunque la strada della prudenza.

Se abbiamo identificato un problema che si potrebbe verificare, applichiamo una tutela e ritardiamo il tuo passaggio alle versione 23H2. Vogliamo essere sicuri che il tuo passaggio all’ultimo aggiornamento sia il più fluido possibile. Una volta risolti i problemi che interessano il tuo dispositivo, vedrai 23H2 nella pagina di Windows Update tra le Impostazioni.

Gli impazienti hanno comunque a disposizione un modo per forzare l’aggiornamento. Si tratta di una procedura semplice e veloce, che abbiamo testato non potendo ancora scaricare e installare 23H2 attraverso Windows Update, ma che sconsigliamo a chi non è disposto a fare i conti con eventuali problemi di stabilità, anche considerando come gran parte delle novità introdotte siano già presenti nel pacchetto Moment 4 rilasciato in ottobre. Ecco gli step da seguire.

Scaricare l’enablement package KB5027397 da questa fonte (verificata);

decomprimere l’archivio e lanciare l’eseguibile;

Premere “Sì” e attendere il completamento dell’operazione;

riavviare il PC.

Ecco fatto: dopo l’avvio, il proprio computer sarà aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

L’altra via da percorrere per avere subito Windows 11 23H2 sul proprio PC è quella che passa dal download diretto delle immagini ISO, attraverso la pagina dedicata sul sito ufficiale.